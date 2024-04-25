نجم الأهلي السابق يقود فريقه للفوز على فلامنجو البرازيلي بكأس الليبرتادوريس

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي أداء البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي السابق داخل فريقه بوليفار البوليفي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكتب خالد طلعت :"البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي السابق يتألق ويقود فريقه بوليفار البوليفي لتحقيق فوز تاريخي على فلامنجو البرازيلي العريق بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات لبطولة كأس الليبرتادوريس.
سافيو صنع الهدف الأول لفريقه ثم سجل الهدف الثاني (هدف الفوز)
سافيو انهمر بالبكاء بعد تسجيل هدف الفوز بسبب وفاة والدته منذ أيام قليلة
بوليفار تصدر مجموعته بـ9 نقاط من 3 انتصارات متتالية وحسم تأهله للدور المقبل
سافيو في المباريات الثلاثة ساهم في 6 أهداف سجل 3 وصنع 3".