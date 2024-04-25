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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب يترأس بعثة الزمالك استعداداً لمواجهة دريمز الغاني

صدى البلد

وصل الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي، لمرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، المتجهة إلى مدينة كوماسي الغانية، استعداداً لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وحرص الكابتن حسين لبيب على تحية الجهاز الفني واللاعبين فور  وصوله إلى صالة المغادرة بمطار القاهرة الدولي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ادارة نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب الكونفدرالية الإفريقية بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية دريمز الغاني

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