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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام بأسوان تلتقي فريق عمل الخبراء الكوريين لتطوير منظومة المخلفات الصلبة

وفد الخبراء الكوريين
وفد الخبراء الكوريين فى زيارته لاسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته للمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة بعقد إجتماع مع فريق عمل من الخبراء الكوريين وشركة الإستشارات البيئية المرافقة لهم لدراسة تنفيذ المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات الصلبة على مستوى المحافظة

ويأتى ضمن إتفاق التعاون بين وزارة التنمية المحلية والبنك التجارى الكورى لرفع كفاءة منظومة المخلفات بمحافظات مصر من خلال إنشاء 23 خط تدوير ومعالجة للمخلفات الصلبة. 

 

ويأتى ذلك فى إطار سعى الدولة المصرية داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير منظومة المخلفات البلدية الصلبة للقضاء على المخلفات والإستفادة المثلى منها ، مع توفير فرص عمل للشباب ، وتحقيق المعالجة الصحيحة المطلوبة للمخلفات وذلك وسط دعم ومتابعة لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنه. 
 

 

جهود 

وأثناء الإجتماع الذى حضره المهندسة أسماء محمود مدير عام إدارة شئون البيئة ، والمهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية أوضحت السكرتير العام بأن هذا الإجتماع شهد تناول أسلوب وآلية توفير كافة البيانات والمعلومات عن المنظومة والتى تهدف لمساعدة الفريق الزائر لإعداد دراسة الجدوى المشار إليها ، مع تقديم الحلول والمقترحات العلمية الحديثة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وأشارت بأن الفريق الزائر من الخبراء الكوريين وشركة الإستشارات البيئية قام بزيارة ميدانية تفقد خلالها مصنعى تدوير المخلفات بمدن أسوان وإدفو وذلك بمرافقة سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وممثلى إدارة شئون البيئة بالمحافظة ، وأيضاً أحمد القاضى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، ومحمود جمال مدير مكتب شئون البيئة بإدفو ، فضلاً عن مدير الإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية .
 

 

 

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