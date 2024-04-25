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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلين وإصابة بنت فى التجمع.. الأب: رجعت من شغلي وفوجئت بالحريق

حريق بالتجمع الأول
حريق بالتجمع الأول

لقي طفلين مصرعهما ، واصيبت شقيقتهم الكبرى اثر حريق شب داخل شقتهم بالتجمع الأول ، تم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة ، ونقل الطفلة المصابة للمستشفي وترقد بالعناية المركزة .

وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت اخطاراً بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الخامس بالتجمع الأول ، ووجود جثتين ومصاب اثر الحريق .

‏علي الفور وجه اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بثلاثة سيارات إطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من محاصرة كرات اللهب التي التهمت محتويات الشقة بالكامل .

 وبالفحص تم العثور على جثة الطفلين المتوفين وشقيقتهما مصابة .

كما تبين من التحريات أن والدهم منفصل عن زوجته وأن الأطفال تتراوح أعمارهم من عامين حتي ٥ أعوام ، يقيمون معه بالشقة محل البلاغ وتركهم للذهاب إلى عمله وعقب عودته اكتشف الكارثة، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصرع طفلين وإصابة بنت فى التجمع.. الأب: رجعت من شغلي وفوجئت بالحريق

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