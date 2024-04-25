المدير الفني للترجي التونسي: الفريق سيبذل قصارى جهده للوصول إلى نهائي أفريقيا

أكد المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الترجي التونسي، ميجيل كاردوزو، اليوم /الخميس/، أن فريقه سيبذل قصارى جهده من أجل بلوغ النهائي القاري ومواصلة إسعاد جماهيره.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال كاردوزو - وفقا لإذاعة موزاييك التونسية - إنه سيوظف كل إمكانيات الفريق من أجل الفوز بهذه المباراة وتعطيل نقاط قوة الفريق المنافس، مشددا على أن الترجي قادر على صنع الفارق في أي لحظة.



واعتبر كاردوزو أن صن داونز فريق قوي وبرهن على ذلك من خلال النتائج الجيدة خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً أن الترجي بدوره فريق قوي وله تاريخ حافل بالألقاب والتتويجات ويعرف جيداً طريقة لعب صن داونز التي تختلف تكتيكياً عن أسلوب لعب فريقه، وفق قوله.



من جانبه، أكّد لاعب الترجي، زكريا العايب -خلال المؤتمر الصحفي- أنّ المباراة لن تكون سهلة أمام فريق قوي وصعب المراس، مثل الفريق الجنوب إفريقي، لافتا إلى جاهزية الترجي لهذه المباراة، حيث سيقدم أقصى ما بوسعه من أجل العودة ببطاقة العبور.



وشدد اللاعب على أنّ الفريق التونسي معتاد على الأجواء الجماهيرية الخاصة بمثل تلك المباريات، خاصة وأن عدداً كبيراً من جماهير الترجي توجهت إلى بريتوريا لمساندته.



جدير بالذكر أن اللقاء سيقام غدا /الجمعة/، في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي على ملعب ستاد لوفتوس فيرسفيلد بالعاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا.

