بـ غمزة .. خطيبة نجم الأهلي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت سلمى صقر خطيبة مروان عطية نجم النادي الاهلي، صورة جدبدة عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت سلمى صقر كعادتها في أحدث ظهور لها، باطلالة محتشمة وتقوم بمغازلة متابعيها بـ"غمزة" عين نالت عجاب متابعيها "

ويلتقي الأهلي مع مازيمبى الكونغولي في العاشرة من مساء غدٍ ، الجمعة ،على استاد القاهرة، فى إياب ‏الدور نصف النهائي بدورى أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء الذهاب بالكونغو انتهى بالتعادل السلبي.

ويتأهل الفائز من مباراتى الأهلى أمام مازيمبى الكونغولى لمواجهة الفائز من مباراتى الترجى التونسى أمام ماميلودى صن داونز، فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب بين الترجى وصن داونز انتهت بفوز بطل تونس بهدف دون رد فى رادس.