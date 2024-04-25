محافظ قنا: تمويل 3288 مشروعا لشباب الخريجين من أبناء المحافظة خلال 3 شهور

أعلن محافظ قنا، أشرف الداودي، تمويل 3288 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة خلال الفترة من يناير وحتي نهاية مارس الماضيين، بإجمالي مبلغ 88 مليونا و198 ألفا و587 جنيها من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



وقال الداودي، اليوم /الخميس/، إن المشروعات الممولة من الجهاز تنقسم إلى 27 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 43 مليونا و453 ألفا و202 جنيه، وفرت 446 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر 1653 مشروعا بتمويل قدره 44 مليونا و745 ألفا و385 جنيها، وفرت 2842 فرصة عمل.



وأوضح أن ذلك يأتي في الوقت الذي تولي فيه الدولة اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.

