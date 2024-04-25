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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيخ بقبيلة الترابين: أصبح لدينا أنفاق تصل الشهيد أحمد حمدي بشرم الشيخ

سيناء
سيناء

قال الشيخ يوسف سليمان العراضي ، أحد مشايخ قبيلة الترابين ، إن سيناء تشهد أهم مراحل التعمير ، والتي لم تحدث منذ ٣٠ عاما .

وتابع الشيخ يوسف سليمان العراضي ، خلال مكالمة هاتفية لفضائية " دي ام سي " ، أن سيناء أصبح فيها جامعات ومستشفيات ومصانع ، واصبح فيها طرق على احدث طراز.

وأكمل : اصبح لدينا انفاق تصل ما بين نفق الشهيد أحمد حمدي حتى شرم الشيخ ، والطرق هي اهم شرايين الحياة لتوافر الخدمات .

وعلى جانب آخر ، أكد أحمد كمال رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التنمية الحقيقية في سيناء بدأت في عام 2014 بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة الدولة المصرية وفق استراتيجية مهمة. https://www.facebook.com/share/v/yBjwSAq9sAau6vij/?mibextid=21zICX

شرم الشيخ الشهيد أحمد حمدي أحمد حمدي شيخ قبيلة الترابين

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