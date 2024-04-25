عضو دفاع الشيوخ: سيناء شهدت مشروعات قومية غير مسبوقة في عهد السيسي

هنأ النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وضباط وصف وجنود القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء الغالية، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية الأمن والسلام والاستقرار.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ فى بيان صحفى له ، إن معركة تحرير أرض الفيروز، كانت ملحمة مصرية خالدة، لاتزال تغمرنا بمشاعر الفخر والعزة والاعتزاز بجيش مصر العظيم الذي اذهل العالم، مؤكداً أن هذه الذكرى ستظل رمزًا لصمود وجسارة الشعب المصري وصلابة قواته المسلحة وقدرته على التصدي لكل المخاطر ومجابهة كل التحديات.

وأضاف نائب رئيس حزب حماة الوطن، قائلا: "ستظل ذكري تحرير سيناء يومًا فارقًا فى تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، والذى شهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، والتى استطاع فيها الجيش المصرى تحقيق الانتصار، ومن ثم جهود الدبلوماسية وسعيها للسلام الذي امتازت به مصر طوال تاريخها حتى تمت استعادة كل شبر من أرضنا.

وأشار القيادي بحزب حماة الوطن، الي أنه على مدار السنوات العشرة الماضية نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استعادة سيناء من براثن الإرهاب والقضاء عليه، فضلا عن إعادة تعميرها من جديد، حيث شهدت سيناء تنمية شاملة ومشروعات قومية غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم من خلال خطة إنشاء خدمات متكاملة انتهجتها الدولة، بالإضافة إلى حرص الدولة على استغلال كافة الموارد المتاحة في سيناء ووضعها في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار بما يعود بالنفع على مصر واقتصادها القومي، حتي أصبحت أرض الفيروز منطقة واعده وجاذبة للاستثمار الاجنبي والمحلي ، مؤكداً أن أهالى سيناء سوف يشعرون بقيمة ونتائج ما يقوم به الرئيس السيسى من مشروعات تنموية وبنية تحتية غير مسبوقة غيرت وجه الحياة في أرض الفيروز.

وأعرب اللواء حاتم حشمت، عن خالص تقديره واعتزازه لأبناء وعائلات شهداء القوات المسلحة البواسل وجميع فئات ابناء الوطن الأبرار ممن ضحوا بأرواحهم فداءً لمصرنا الغالية وارضنا الطاهرة العزيزة ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل مكروه وسوء ، وتظل الرايات المصرية مرفوعة في الآعالي دوما وأبدا بسواعد المصريين الأحرار.