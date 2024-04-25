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رئيس التحرير
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برلمان

نائبة: كلمة الرئيس السيسي بمناسبة تحرير سيناء جسدت ملحمة الصمود والتضحية

النائبة رحاب موسى،
النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل

أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى ال 42 لتحرير سيناء.

وقالت موسى، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي جسدت ملحمة الصمود والتضحية التي عاشها الشعب المصري من أجل تحرير سيناء، والتي تظل شاهدة على عزمه وإصراره على حفظ حقوق الوطن والدفاع عن أراضيه.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تأكيد الرئيس على عدم التفريط في أي جزء من أرض مصر، بما في ذلك سيناء، يعكس قيم الوطنية العالية التي يتحلى بها القيادة المصرية، ويجسد الإرادة الحاسمة لحفظ استقلال الوطن وحماية ترابه من أي تهديدات أو محاولات اعتداء.

وأكدت النائبة رحاب موسى، أن مصر ستظل تدعم القضية الفلسطينية وتسعى جاهدة لحل أزمتها فنحن جسد واحد وأمة واحدة، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، ولكن المجتمع الدولي صامت إلى الآن عن جرائم الجيش الإسرائيلي وسنظل نضغط بكل قوتنا إلى أن يستجيبوا وأن يعود القطاع إلى أصحابه وأهله وأن تعود حقوق الشعب الفلسطيني من جديد.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن يوم تحرير سيناء يعد رمزا للصمود والثبات، والعزيمة الشديدة على تحقيق النصر، وهو ما يتطلب من المصريين تقدير الجهود الضخمة التى بذلها جميع من ساهم فى هذا الإنجاز الوطني، ويعاهدون أنفسهم بمواصلة النضال من أجل بناء وطننا وتطويره فى جميع المجالات.

وتوجهت النائبة رحاب موسى، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع والشعب المصري بمناسبة الذكرى ال 42 لتحرير سيناء.

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