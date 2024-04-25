عمرو الورداني: الجندية الحياتية جهاد في سبيل الله

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إن كل شخص في مجال عمله هو جندي، وهذا ما يعرف بالجندية المجتمعية الحياتية هى نوع من الجهاد فى سبيل الله، لافتا إلى أن الجندية ليست فى المعركة.





وأضاف الورداني، في تصريح له: "الجهاد الحربي هو جزء من المجتمع الحياتي، كل فى مكانه، كل واحد مننا واقف على ثغر يعمل من اجله".



وتابع: "فى مصرف في سبيل الله، والمعروف انه الجندية، لكن فى خدمة مجتمعية أخرى أخبرنا عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع، فيمكن إننا نعطى من مصرف الزكاة للعالم والمتعلم، لأن العلم عبادة متعدية".