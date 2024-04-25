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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيتي ستارز وداندي مول.. أين توجد مقرات الجوازات المميزة؟

صدى البلد

افتتحت وزارة الداخلية عددا من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية (مكسيم مول – سيتى ستارز – داندى مول) كمرحلة أولى لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم.

وتختص بتلقى طلبات استخراج جوازات سفر المواطنين دون النظر للإختصاص المكانى لإقامة ذوى الشأن. 

 وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.  

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التطور التكنولوجي الخدمات الشرطية المراكز التجارية تطوير الخدمات جوازات سفر سيتي ستارز وزارة الداخلية

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