الأطفال يمنعون تامر حسني من مغادرة المسرح بعد انتهاء حفل أعياد سيناء

منع الأطفال الفنان تامر حسني من مغادرة المسرح بعد انتهاء غنائه في حفل أعياد سيناء، في لفته طريفة.

أحيا تامر حسني وأنغام حفل غنائى اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء.

قدم كل منهما فقرة غنائية تم من خلالها غناء مجموعة من أشهر أغانيهما بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية التى تتماشى مع احتفالات عيد تحرير سيناء.

تامر حسني يستعد لتصوير ري ستارت

من ناحية أخرى يستعد تامر حسني لتصوير فيلمه الجديد ري ستارت والذي كتبه أيمن بهجت قمر ويخرجه سارة وفيق.

تامر حسني وباسم سمرة

كشف الفنان باسم سمرة، عن تعاونه مع تامر حسني، في فيلم ري ستارت، الذي يتم الإعداد له خلال الفترة الحالية.

نشر باسم سمرة صورة له مع تامر حسني، عبر تطبيق انستجرام، وكتب: «إنتظروني مع النجم العالمي تامر حسني في فيلم ( ري ستارت )».

فيلم “ري ستارت” من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

أحدث أعمال باسم سمرة

شارك الفنان باسم سمرة في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل العتاولة مع أحمد السقا، وطارق لطفي، وحقق نجاح جماهيري كبير.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.