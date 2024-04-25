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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في لبنان.. 3 أغسطس

بوستر حفل تامر حسني
بوستر حفل تامر حسني

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ساهر له في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف. 

بوستر حفل تامر حسني 

أحدث حفلات تامر حسني

وكان الفنان تامر حسني، أحيا حفل غنائي ساهر له ليلة الجمعة 19 أبريل، في فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة، في مهرجان المدارس والذي يضم حفل تخرج لأكثر من 50 مدرسة في مصر. 

وقدم تامر حسني، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، مو بينها: (قدها، حلو المكان)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور. 

 

تامر حسني يا نهار أبيض

من جهة أخرى، أعلن المطرب تامر حسني عن سبب تأجيله لأغنية يانهار أبيض، من خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب تامر على صفحته: يا شباب يا جميل ، لفت نظري سؤالكم المتكرر عن اغنية ((يانهار ابيض ))الحقيقه ان اغنية (( يانهار ابيض )) محتاجه توقيت افضل يوسع لها علشان تنتشر صح ، فتم تحويلها لاغنيات الصيف علشان خلاص شهر رمضان الكريم داخل كل سنة وانتوا طيبين.

وأضاف: الأغنيات هيبقوا ٢ أو ٣ عشان أكون معاكم إن شاء الله في الصيف بحاجة مبهجة تليق بيكم بعد رومانسيات و احزان الشتا اللي كأبتكم بيها.

وتابع: مبقتش شايف حد بيغنيلي إلا وبيعيط، فا ان شاء الله نرجع ببهجة جميلة في الصيف، سؤال مهم أوي محتاج رده منكم و بمنتهى الصراحة

كل حد فيكم يقولي اكتر الأغاني اللي عجبته في ألبوم هرمون السعادة كله وشكراً.
 

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