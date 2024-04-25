مجلس الشيوخ العربية: الرئيس السيسي نظر إلى سيناء برؤية مختلفة عن سابقيه

أكد الشيخ على فريج، رئيس مجلس الشيوخ العربية في سيناء، أن الرئيس السيسي، نجح في تغيير جذري لسيناء بإحداث التنمية الشاملة وانتهاء عزلة سيناء تماما، مشيرا إلى أن هناك ملايين الجنيهات، تم إنفاقهم على البنية التحتية في سيناء.

وقال علي فريج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن الرئيس السيسي، الوحيد الذي نظر إلى سيناء، بشق ورؤية مختلفة عن سابقه، مؤكدا أن سيناء بها الآن الموانئ والمطارات.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ العربية، إن سيناء بها أكبر مطار دولي وهو العريش الذي يستقبل جميع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.