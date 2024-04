ختام ملتقى القاهرة الأدبي السادس بصوت الشعراء

انتهت، اليوم الخميس فعاليات وأمسيات ملتقى القاهرة الأدبي السادس، الذي انطلق قبل خمسة أيام تحت عنوان "المدينة والذاكرة" وبرعاية دار صفصافة للنشر لمديرها الناشر محمد البعلي وهو المدير التنفيذي للملتقى، والعديد من الرعاة على رأسهم وزارة الثقافة المصرية، واستضافت هذه الدورة التي كانت استثنائية هذا العام بعد سنوات من الغياب العديد من الكُتاب، من فلسطين والكويت ومن هولندا وجورجيا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة للحضور المصري المتمثل في أبرز كتابه ومثقفيه.

كما حضر الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد الرئيس الشرفي للملتقى، وخير ختام للفعاليات أمسية شعرية تضم العديد من الشعراء، على رأسهم الشاعر المصري الكبير إبراهيم عبد الفتاح والشاعرات ابتسام أبو سعدة وزينات أبو شاويش من فلسطين ومن مصر الشاعرات غادة خليفة وهدى عمران وسارة عابدين وزيزي شوشة. كما قرأت الروائية الهولندية كرستين أوتن قصيدة بعنوان "طعام للسود" وهي مستوحاة من روايتها المترجمة للعربية "الشعراء الأخيرون".

وشكر الناشر محمد البعلي وزارة الثقافة، وفريق عمل قبة الغوري على المجهودات التي تمت خلال مدة فعاليات الملتقى.

وأكد أهمية كل الندوات التي أقيمت خلال مدة أيام الملتقى، والتي كانت لها أهمية كبيرة لاحتفائها بشكل كبير بالأدب والإبداع الفلسطيني، مما ساهم في أهمية تواجد الشاعرات الفلسطينيات في ختام الملتقى بأمسية شعرية كنهاية مثالية للملتقى، والذي يأمل بإقامته العام القادم في موعده.