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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة السويس تواصل الاحتفال بشم النسيم وعيد القيامة بالحديقة الفرنساوي

صدى البلد

شهدت حديقة الفرنساوي بالسويس احتفالاً فنيا بمناسبة شم النسيم وعيد القيامة ، وبناء على تعليمات الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بالتوجه ببرنامج الأنشطة إلى الأماكن المفتوحة والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات، والتي يتزايد فيها أعداد المواطنين ، لتفعيل إستراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية واكتشاف المواهب من النشء والشباب في كافة مجالات الثقافة والفنون.


وقدمت خلاله فرقة كورال السويس القومى عرضا فنيا تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية والطربية بقيادة المايسترو غريب غندور، تغنت خلالها بباقة متميزه من الأغاني منها الحب كله  ، ميدلي وطني، يابهية ، هوا يا هوا ، على رمش عيونها .


وفي نفس السياق أقيمت ورشة رسم على الوجه للأطفال في جو من البهجة والسرور عليهم .
وكان ذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى واقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

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