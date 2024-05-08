أول أيام العمل بقانون التصالح.. استقبال 163 طلبا للحصول على شهادة بيانات بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر أمام المواطنين الوافدين من مختلف مراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة ، لتلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024م.

وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافه التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بسهوله ويسر، للإستفادة من حزمه التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

أوضح محافظ الشرقية أنه لم يتم رصد أى مشكلات تعيق إنتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية أثناء تقديم المواطنين طلبات التصالح علي مخالفات البناء ، لافتاً أن جميع العاملين داخل المراكز التكنولوجية يقدمون كافه أوجه الدعم لخدمة المواطنين وتسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.

أشار المحافظ الي أنه تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح على مخالفات البناء لتقديم كل الخدمات بشكل رقمى موضحاً أن المنظومة تسمح للمواطن بالحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات « http://Lgs.gov.eg »، أو عن طريق التطبيق على الهاتف المحمول.

جدير بالذكر، أنه في أول أيام عمل بقانون التصالح الجديد ، قامت المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة باستقبال ( 163) طلبا من المواطنين للحصول على شهادة بيانات لإستيفاء إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون، حيث تم استقبال ( 154) طلبا من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و (5) طلبات من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و(4) طلبات من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

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