كانت في مهمة استطلاع.. تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية | شاهد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحطم طائرة بدون طيار عسكرية إسرائيلية صغيرة في مدينة كفر سابا اليوم، الأربعاء.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كانت الطائرة بدون طيار، وهي طراز سكايلارك، في مهمة استطلاع - على الأرجح فوق الضفة الغربية - عندما سقطت من السماء لأسباب غير معروفة حتى الآن.

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لا يوجد خوف من تسرب المعلومات من الطائرة، وستقوم الشرطة بجمع الجهاز.

"راكب السماء"، كما هو معروف باللغة العبرية، هي طائرة بدون طيار للمراقبة التكتيكية التي أنشأتها أنظمة إلبيت ويديرها فيلق المدفعية التابع للجيش الإسرائيلي.

ويمكن إطلاق الطائرة بدون طيار الصغيرة من قبل شخص أو شخصين، اعتمادا على الطراز، وبمجرد أن يوفر المحمول جوا تغذية فيديو حية للجنود على الأرض.

وتحطمت العديد من هذه الطائرات بدون طيار غير المكلفة نسبيا، في كثير من الأحيان على مر السنين.