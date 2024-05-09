عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 1.5 طن أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.

 

من جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية "شرطة البيئة والمسطحات المائية الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن" قامت بتنفيذ عدة حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

توريد 496485 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٢٦) محضر مخالفة و ضبط ( ١٥٠٠ كجم) أسماك مدخنة و مجمدة و لحوم مذبوحة خارج المجازر و دواجن مجمدة و لحوم و مصنعات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

438078598_757363763234150_6101535838909683872_n
438078598_757363763234150_6101535838909683872_n
440855577_757363836567476_513830668702596562_n
440855577_757363836567476_513830668702596562_n
441621600_757363806567479_4294242578604408795_n
441621600_757363806567479_4294242578604408795_n
إدارة المجازر الإشتراطات الصحية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحملات التفتيشية الرقابة الصحية الرقابة التموينية الشرقية الطب البيطري اللحوم والدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

رابطة الأندية تفاجئ إمام عاشور بهذا القرار

الشراء في هذا الموعد.. شعبة الذهب تقدم نصائح مهمة للمواطنين

ترشيحاتنا

قرار عاجل في اتهام حسين الشحات بالتعدي على محمد الشيبي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| مفاجأة في عودة الثنائي وحكاية تصريح "مكتب المأذون"

مصدر رفيع المستوى: مغادرة وفود محادثات القاهرة للتشاور مع عدم حسم نقاط خلافية

الخصاونة: اتفقنا على عقد منتدى مشترك لرجال الأعمال المصريين والأردنيين الشهر المقبل

قيثارة السماء.. أسرار في حياة الشيخ محمد رفعت بالتزامن مع ذكرى الميلاد والرحيل

طردت زوجها من البيت واستولت على أمواله..ربة منزل تواجه الحبس سنتين بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بظهورها | شاهد

داخل صالون التجميل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها ورشاقتها | شاهد

ريش وجريء.. مي سليم تثير ضجة بصورها

فستان جريء.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

فيديو

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

تراجع جديد في سعر الدولار.. وهذه أسعار الذهب اليوم بعد الارتفاع الأخير

بايدن يحذر من عواقب عملية رفح ويخشى نفاد صبر مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-