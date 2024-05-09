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ديني

أمين «البحوث الإسلامية» يستقبل رئيس جامعة الشارقة والوفد المرافق له

أمين «البحوث الإسلامية»
أمين «البحوث الإسلامية» يستقبل رئيس جامعة الشارقة

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية دكتور نظير عياد بمكتبه اليوم، الدكتور حميد النعيمي، مدير جامعة الشارقة ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، والوفد المرافق له الذي ضم كلًا من: الدكتور عصام عجمي- نائب مدير الجامعة للاعتماد الأكاديمي والتفاعلية، الدكتور صلاح الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، عمر محمد مدير مكتب التميز، رنا الشعار مكتب النائب الأكاديمي، ناصر عمر مدير سكن الطلب، عمرو أحمد ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا سفارة الإمارات في القاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات الممكنة، د. أحمد صوفي وكيل كيلة العلوم، د. أحمد عبد البر مدير مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، د. كامل عبداللطيف أستاذ الفلك بكلية العلوم.

أمين «البحوث الإسلامية» يستقبل رئيس جامعة الشارقة والوفد المرافق له

من جانبه رحَّب الأمين العام بالوفد مؤكدًا حرص مجمع البحوث الإسلامية كأحد مؤسسات الأزهر الشريف وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر على التعاون العلمي وتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات والهيئات العلمية والتعليمية في مجالات إجراء البحوث والدراسات العلمية، والتبادل العلمي وتنظيم الفعاليات العلمية المشتركة، وتحقيق البرامج التعليمية والمعرفية والاستفادة من التكنولوجيا في طرح الرؤى العلمية بما يتوافق مع مستحدثات العصر الحالي ويحصن الشباب من محاولات النيل من عقولهم وأفكارهم.

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وقال الأمين العام خلال اللقاء، إن مجمع البحوث الإسلامية يعتبر أحد أهم قطاعات الأزهر الشريف الذي له العديد من الأدوار على المستوى المحلي والدولي من خلال محورين رئيسين وهما: الدعوي العلمي، والتعليمي، وهما محورين يقوم على أداء رسالتهما قطاعات الأزهر المختلفة كجامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية وغير ذلك من القطاعات المتنوعة، مشيرًا إلى أن المجمع كهيئة علمية بالأزهر فإنه يُعنى بأدوار متنوعة منها ما يتعلق بالإصدارات العلمية، ومجلة الأزهر، أو الاتصال المباشر مع الناس من خلال وعاظ الأزهر وواعظاته، فضلًا عن لجان الفتوى المنتشرة على مستوى الجمهورية للرد على أسئلة واستفسارات الجمهور، وكذلك على المستوى العالمي من خلال مبعوثي الأزهر إلى دول العالم المختلفة، خاصة في هذا التوقيت المليء بالتحديات الفكرية التي تحتاج إلى مواجهة حاسمة لتيارات العنف والتطرف، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف في دعم الطلاب الوافدين وما يُقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، إضافة إلى مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء.

فيما أبدى رئيس جامعة الشارقة شكره على حسن الاستقبال، مؤكدًا على دور الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في نشر الفكري الوسطي في العالم، ومبينًا دور جامعة الشارقة وما تمتلكه من قطاعات تعليمية أكاديمية وأخرى بحثية وثالثة تدريبية، حيث تعبأ الجامعة التي تعتبر الأكبر من حيث عدد الطلاب والكليات والمعاهد بها بكثير من الأدوار التي تفتح الباب للدراسات والعلوم البينية بغية الوصول إلى نتائج تحقق صالح المجتمع وتلبي تطلعاته العلمية والبحثية.

كما أبدى الوفد برئاسة الدكتور حميد النعيمي استعداده الكامل للتعاون المثمر والبناء مع مجمع البحوث الإسلامية وتبادل الخبرات العلمية والبحثية المشتركة خاصة على مستوى علوم الفلك والفضاء.

البحوث الإسلامية دكتور نظير عياد مجمع البحوث الاسلامية جامعة الشارقة الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك

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