مايوه مش فستان .. ملابس نادين الراسي تثير السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت نادين الراسي، مرتدية فستان قصير جدا ذا تصميم جرئ مكشوف من الصدر .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نادين الراسي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نادين الراسي، أن تترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وانهالت التعليقات علي وكان أبرزها مش فستان ده مايوة