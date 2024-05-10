عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر حسني أشعل الفرح.. صور من حفل زفاف لينا الطهطاوي ومحمد فرج

لينا الطهطاوي والبلوجر
لينا الطهطاوي والبلوجر محمد فرج

احتفلت الإعلامية لينا الطهطاوي بحفل زفافها على البلوجر محمد فرج فى حفل زفاف ضخم مساء امس الخميس.

الحفل أحياه المطرب تامر حسني ومحمود العسيلي وبوسي وحضره هنا الزاهد وشقيقتها فرح، وعدد من أقارب العروسان بالإضافة إلى أصدقائهما من داخل وخارج الوسط الفني.

وقدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبوم هرمون السعادة.

 

 

حنة لينا الطهطاوي 

احتفلت مقدمة البرامج لينا الطهطاوي بليلة الحناء مساء الإثنين الماضي رفقة صديقاتها الفنانة هنا الزاهد وشقيقتيها والمذيعة ميرهان عمرو.

وشاركت لينا الطهطاوي جمهورها فرحتها ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستجرام فيديوهات وصور من الاحتفال.

بدأ الاحتفال بظهور لينا الطهطاوي وهي تمسك بهاتفها المحمول وترسل رسالة صوتية لكل الموجودين، وعندما استمعوا له لم يتمالكوا أنفسهم من البكاء، ووجهت لينا رسالة لصديقتها لتعبر عن حبها الكبير لهن وأنها سعيدة بوجودهن الدائم معها في كل خطوة جديدة من خطوات حياتها.

 

وبعدها أهدت لينا الطهطاوي صديقاتها هدايا، ووضعت أمام كل واحدة منهن صندوق مكتوب عليه أسمائهن، وفيه الهدايا.

وبعدها كان الاحتفال على أنغام أغنيات عمرو دياب وإليسا، ثم كان هناك فقرة أحيتها راقصة وسط تفاعل كبير من لينا وصديقاتها.

وكانت لينا الطهطاوي احتفلت بخطبتها على البلوجر محمد فرج يوم 20 ديسمبر الماضي، في حفل بسيط حضره الأهل والأصدقاء المقربين.

 

لينا الطهطاوي تامر حسني المطرب تامر حسنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

أسعار الذهب الآن في مصر.. بكام عيار 21 النهارده

تيك توكر شهيرة تقدم فتيات الليل للأثرياء العرب في الحي الراقي

فستان روبي الجرئ في الكليب الجديد يثير الجدل بالسوشيال ميديا

إياك أن تفعله.. هذا الإثم العظيم حذر منه الله في شهر ذو القعدة

موضوعات متعلقة

بالمئات.. فنانون قدموا واجب العزاء في وفاة والدة كريم عبد العزيز

تفاصيل حفل عمرو دياب في بيروت

نجوم الفن يتوافدون على عزاء والدة الفنان كريم عبد العزيز

السورية بتول بني ضيفة سعد الصغير وتغني لوردة

لو هي كده | العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور صادم بعد اعتراف ياسمين

وفاة والدة الفنانة يسرا اللوزي.. وهذا موعد الجنازة

الأوبرا تحتفل باليوم العالمى للشعر على المسرح الصغير

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف عن حقيقة انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم أطباء

أمن القاهرة يكشف غموض بلاغات سرقة ويضبط الجناة | صور

ما القدر الذي يدركه المصلي مع الإمام لصحة صلاة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب

بكين تعلن إبعاد مدمرة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

وزيرا التنمية المحلية والبيئة يناقشان تفعيل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان سيرين عبد النور يثير ضجة| رقم خرافي

فستان زفاف لينة الطهطاوي يثير ضجة على السوشيال ميديا

طريقة عمل تشيكن برجر| أحلى من الجاهز

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في عيد ميلادها| شاهد

فيديو

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-