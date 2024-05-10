شعبة الجزارين تكشف مفاجأة عن سعر الأضاحي| شاهد

قال عادل أبو تيج، نقيب شعبة الجزارين، إنه يبيع كيلو اللحمة بـ380 جنيها وهذا السعر بعد الانخفاض؛ حيث وصل السعر إلى 420 جنيها ثم انخفض بعد شهر رمضان.



وأوضح أبو تيج، خلال برنامج "حوار الخميس" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن سبب ارتفاع الأسعار هم المربيين ويتكلمون أن سعر العلف و الدولار زائد وعندما حدث انخفاض في سعر الدولار مع المقاطعة حدثت بعدها رجة في السوق و يوجد رقود في السوق حاليا والرقود أدي الي انخفاض الأسعار .



وأوضح أبو تيج، أن "اللحوم زيها زي أي سلعة فيها كذا درجة وكلها لحوم، في درجات بـ 140 وفي 150 يعني الكبير مش زي الصغير مش زي الوسط مش زي العوارض اللي أحنا بنقول عليها مريضة مش زي الدرجة الاولي وكلها تسمي لحوم".

واستكمل يوجد نزول في أسعار البقر الحي والسعر ليس 180 حاليا السعر الحالي هو 165 وندعو الله أن يثبت على هذا السعر.



