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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول التفاح الأخضر؟

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فوائد مهمة للتفاح الأخضر..

١-يحفّز وظائف الكبد وينشطه.
٢-يحمي الدماغ، ويعزّز القدرة على التركيز، ويقي من الإصابة بالزهايمر.
٣-يفيد القلب، والأوعية الدموية، والشرايين؛ لاحتوائه على: الفينول، والبكتين، والبولي.
٤- يقي من الحساسية.
٥-يحدّ من مختلف أنواع السرطانات؛ كسرطان الرئة، والثدي، والقولون، والكبد.
٦- يقوّي العينين ويخلّص من إعتام عدستهما.
٧-ينظم نسبة السكر في الدم، ويفيد لمرضى السكري.
٨- يشفي نزلات البرد، كالسعال والربو وبخاصة عند الأطفال و يطرد البلغم.
٩- يفيد فى حالات حصوات المرارة.
١٠-يقوّي العظام، ويزيد من كثافتها، ويقيها من الهشاشة ويعالج النقرس.
١١- يحدّ من أكسدة الدهون العادية أو الدهون الثلاثية، ويقلّل من الكولسترول الضار بالجسم.
١٢-يقضي على الفيروسات الموجودة في الجسم، ويخلصه من السموم.
يعزّز دور الجهاز الهضميّ للقيام بوظائفه، ويسهّل عملية الهضم، ويقي من الإمساك؛ لاحتوائه على ما يقارب 30% من الألياف الغذائية.
١٣- يقلّل من الوزن الزائد؛ لاحتوائه على سعراتٍ حراريّةٍ قليلةٍ، ويتميّز بتواجد كميةٍ كبيرةٍ من الألياف فيه، لذلك فهو يمنح الجسم الشعور بالشبع، ويقلل من كمية الطعام المتناول، ويحرق الدهون المتراكمة.
 

الدهون المتراكمة التفاح الأخضر الشعور بالشبع القلب والأوعية الدموية لمرضى السكري

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