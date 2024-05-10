ماذا يحدث للجسم عند تناول التفاح الأخضر؟

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فوائد مهمة للتفاح الأخضر..

١-يحفّز وظائف الكبد وينشطه.

٢-يحمي الدماغ، ويعزّز القدرة على التركيز، ويقي من الإصابة بالزهايمر.

٣-يفيد القلب، والأوعية الدموية، والشرايين؛ لاحتوائه على: الفينول، والبكتين، والبولي.

٤- يقي من الحساسية.

٥-يحدّ من مختلف أنواع السرطانات؛ كسرطان الرئة، والثدي، والقولون، والكبد.

٦- يقوّي العينين ويخلّص من إعتام عدستهما.

٧-ينظم نسبة السكر في الدم، ويفيد لمرضى السكري.

٨- يشفي نزلات البرد، كالسعال والربو وبخاصة عند الأطفال و يطرد البلغم.

٩- يفيد فى حالات حصوات المرارة.

١٠-يقوّي العظام، ويزيد من كثافتها، ويقيها من الهشاشة ويعالج النقرس.

١١- يحدّ من أكسدة الدهون العادية أو الدهون الثلاثية، ويقلّل من الكولسترول الضار بالجسم.

١٢-يقضي على الفيروسات الموجودة في الجسم، ويخلصه من السموم.

يعزّز دور الجهاز الهضميّ للقيام بوظائفه، ويسهّل عملية الهضم، ويقي من الإمساك؛ لاحتوائه على ما يقارب 30% من الألياف الغذائية.

١٣- يقلّل من الوزن الزائد؛ لاحتوائه على سعراتٍ حراريّةٍ قليلةٍ، ويتميّز بتواجد كميةٍ كبيرةٍ من الألياف فيه، لذلك فهو يمنح الجسم الشعور بالشبع، ويقلل من كمية الطعام المتناول، ويحرق الدهون المتراكمة.

