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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجاز جديد لـ محمد صلاح.. مرشح لهذه الجائزة

صدى البلد

تمكن النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، من تحقيق إنجاز جديد بحجز مكان بين المرشحين لجائزة أفضل لاعب ضمن جوائز جلوب سوكر 2024، والتي تُعد النسخة الأوروبية منها.

تضمّنت قائمة المرشحين لهذه الجائزة الكثير من نجوم كرة القدم العالمية، بما في ذلك لاعبين من أندية كبيرة مثل ريال مدريد وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي.

إليك قائمة المرشحين لجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب لعام 2024:

1. محمد صلاح - لاعب ليفربول.
2. توني كروس - لاعب ريال مدريد.
3. لاوتارو مارتينيز - لاعب إنتر ميلان.
4. كيليان مبابي - لاعب باريس سان جيرمان.
5. كول بالمر - لاعب تشيلسي.
6. رودري - لاعب مانشستر سيتي.
7. بوكايو ساكا - لاعب أرسنال.
8. برناردو سيلفا - لاعب مانشستر سيتي.
9. فينيسيوس جونيور - لاعب ريال مدريد.
10. أليساندرو باستوني - لاعب إنتر ميلان.
11. جود بيلينجهام - لاعب ريال مدريد.
12. هاكان كالهانوجلو - لاعب إنتر ميلان.
13. فيل فودين - لاعب مانشستر سيتي.
14. أنطوان جريزمان - لاعب أتلتيكو مدريد.
15. أليكس جريمالدو - لاعب باير ليفركوزن.
16. سيرهو جيراسي - لاعب شتوتجارت.
17. إيرلينج هالاند - لاعب بوروسيا دورتموند.
18. ماتس هوميلز - لاعب بايرن ميونخ.
19. هاري كين - لاعب بايرن ميونخ.
20. جوشوا كيميتش - لاعب بايرن ميونخ.

هؤلاء هم اللاعبون المرشحون للفوز بجائزة جلوب سوكر لعام 2024.

يتيح التصويت للمشجعين فرصة اختيار المرشحين الأولين من بين القائمة، ويمتد هذا التصويت من اليوم الجمعة وحتى يوم 15 مايو الحالي. سيتم تحديد القائمة النهائية استنادًا إلى نتائج هذا التصويت.

من المقرر أن يتم توزيع الجوائز في حفل يُقام يوم 28 مايو الجاري، والذي سيُقام في جزيرة سردينيا الإيطالية، حيث ينتظر أن يكون هذا الحدث مناسبة لتكريم نجوم الكرة الذين برعوا خلال الموسم الحالي.

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