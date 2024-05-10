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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تمزيق صاحب السنترال لسبب مثير.. فك لغز جريمة شارع 10 في الوراق

صدى البلد

شهد شارع 10 بمنطقة الوراق شمال الجيزة جريمة بطلتها سيدة انتقمت من صاحب سنترال لمطالبته لها بمبلغ ١٣ الف جنيه اخذتها منه على سبيل السلف فاستعانت بنجل شقيق زوجها وتعديا عليه بالاسلحة البيضاء وسط الشارع وتركاه غارقا في دمائه وفرا هاربين. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى باستقبال "أحمد ر" صاحب سنترال مصاب بطعنات وجرح بالرقبة وادعاء تعد آخر مقيم بدائرة القسم.

بالانتقال والفحـص وبالتقابل مع أسرة المصاب؛ أفادوا بقيام ربة منزل وعاطل بالتعدي عليه والشروع في قتله بسبب إقراض المجني عليه المتهمة الرئيسية مبلغا ماليا قدره ١٣ ألف جنيه وتنصلها من السداد وقامت بمحاولة التخلص من المجني عليه للهروب من السداد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وجرى فحص الكاميرات والاستماع لأقوال الشهود واشارت التحريات بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد مجدي موسى مفتش فرقة شمال الجيزة ان السيدة لجأت الى المجني عليه لاقتراض مبالغ مالية منه لسداد اقساط خاصة بها ثم ماطلته في سداد المبلغ ما دفعه للذهاب لها امام منزلها وطالبها بسداد المبلغ. 

 

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اضافت التحريات باشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية ان السيدة قررت الانتقام من المجني عليه بسبب فضحه لها وسط الشارع فاستعانت بابن شقيق زوجها وتوجهوا اليه في المحل الذي يمتلكه وتشاجرت معه قائلة:"فضحتني وسط المنطقة عشان ١٣ الف جنيه" ونتيجة حدوث مشادة كلامية بينهما تدخل الشاب الذي اصطحبته برفقتها وتعدى عليه بالسلاح الابيض حيث سدد له طعنة في الرقبة اصابته بجرح واخرى في البطن وفرا هاربين. 

ويجري ضباط الإدارة العامة بالجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط الجناة بعد رصد مقطع فيديو سجل لحظة هروبهما من مسرح الجريمة. 

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بضبط وإحضار المتهمين الظاهرين بالفيديو محل الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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