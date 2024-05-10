وكيل «أوقاف كفر الشيخ» يفتتح مسجد عزبة الكوم الكبير.. صور

شهدت قرية الكوم بمركز إسحاقة في محافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، افتتاح مسجد عزبة الكوم الكبير، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببناء المساجد وتطويرها، ونشر الفكر الوسطى المستنير، وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

حضر حفل الافتتاح الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالأوقاف، والدكتور ياسر الصردي، مدير إدارة كفر الشيخ شرق، وعلماء الأزهر والأوقاف، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، ولفيف من أهالي القرية.

أدى الشيخ عطا بسيوني، خطبة الجمعة التي كانت بعنوان "التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع". حذر فيها من مخاطر التنمر والسخرية، وشرح آثارهما السلبية على الفرد والمجتمع، وحث على نبذ هذه السلوكيات ونشر المحبة والتسامح بين الناس.

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