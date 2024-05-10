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وزير الخارجية الأمريكي يقدم تقرير ضد إسـ.رائـ.يل أمام الكونغرس

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل تقديم وزير الخارجية الأمريكي تقريراً للكونجرس ينتقد فيه قيام إسرائيل بانتهاك شروط الحصول على الأسلحة الأمريكية، لكنه يتعرض للضغط من بعض المسئولين مؤكدين: إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي.


لا تزال إسرائيل ترتكب جرائم إنسانية في حربها على فلسطين، ومازلنا نشهد بشكل يومي ضحايا جدد، مسئولون أمريكيون يتوقعون أن يتقدم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن بتقرير للكونجرس.

تقرير انتوني بلينكن

التقرير ينتقد سلوك استخدام إسرائيل للأسلحة التي تحصل عليها من الولايات المتحدة في فلسطين، لأن ذلك ينتهك شروط الحصول على الأسلحة الأمريكية.

منذ هجوم 7 أكتوبر، وسياسة إسرائيل في غزة تثير الجدل، حيث يفترض أن يقوم مسئولون أمريكيون بتقييم الوضع في إسرائيل وهل امتثلت للقانون الدولي، وماذا عن طريقة تعاملها مع المساعدات الإنسانية لغزة.

وتعتبر هذه النقاط هي الأكثر جدلاً في وزارة الخارجية الأمريكية، ومن المفترض أن يتضمنها التقرير المقدم للكونجراس.

 

وزير الخارجية الامريكي للكونجرس ندى باهي انتوني بلينكن فلسطين الأسلحة الأمريكية أمريكا

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