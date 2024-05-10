عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

تفاصيل مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

فرص بنصف الثمن في مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة.. الشروط والتفاصيل

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل إعلان الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل جلسة مزاد علني مقررة لبيع 16 لوط سيارة. في إطار الإعلان عن بيع سيارات من مختلف الموديلات والماركات، بالاضافة الى تفاصيل هذه المواد و كيفية الاشتراك بها و ما هي الشروط المعلنة.

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل جلسة مزاد علني مقررة لبيع 16 لوط سيارة ولوط مواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي. ستُعقد الجلسة في الثانية عشرة ظهرًا يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024، بمقر نادي الجيزة الرياضي بالبحر الأعظم، تحت كوبري عباس بالجيزة.

وشروط المعاينة والمشاركة في المزاد 

يشترط على المهتمين بالمشاركة في المزاد إجراء عملية المعاينة، حيث يُمكن معاينة السيارات في ساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، وذلك بالقرب من موقف الأتوبيسات، خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم المزاد نفسه.


 

الإعلان عن بيع سيارات ندى باهي مزاد جمارك السيارات لوط سيارة 16 لوط سيارة بيع 16 لوط سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

حمدي النقاز السبب | قرار حاسم من الفيفا لأجل الزمالك

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات| تفاصيل عاجلة الآن

تأييد 143 دولة.. الأمم المتحدة تعلن أحقية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

ترشيحاتنا

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

حسام موافي يوضح خطورة سقوط صمام القلب

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

حسام موافي يحذر من وجود دم في البراز.. يؤدي لمرض خطير

المواد الغذائية تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الألبان في مصر 50%

دعاء المذاكرة.. احرص عليه لعدم النسيان وتحصيل المعلومات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. درة تستعرض جمالها بعد إنقاص وزنها

«سانده على الهرم».. نرمين الفقي تنشر صورا جديدة عبر إنستجرام

مثل الحلوى بالشارع|دولة تبيع سبائك الذهب عبر آلات الشراء .. فما هي؟

في سن الشباب.. صورة نادرة لـ والدة يسرا اللوزي

فيديو

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

فرص بنصف الثمن في مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة.. الشروط والتفاصيل

الجثمان يتحرك.. قصة رجل يُفاجئ الجميع ويخرج من التابوت قبل دفنه

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-