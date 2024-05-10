فرص بنصف الثمن في مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة.. الشروط والتفاصيل

تفاصيل مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل إعلان الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل جلسة مزاد علني مقررة لبيع 16 لوط سيارة. في إطار الإعلان عن بيع سيارات من مختلف الموديلات والماركات، بالاضافة الى تفاصيل هذه المواد و كيفية الاشتراك بها و ما هي الشروط المعلنة.

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل جلسة مزاد علني مقررة لبيع 16 لوط سيارة ولوط مواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي. ستُعقد الجلسة في الثانية عشرة ظهرًا يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024، بمقر نادي الجيزة الرياضي بالبحر الأعظم، تحت كوبري عباس بالجيزة.

وشروط المعاينة والمشاركة في المزاد

يشترط على المهتمين بالمشاركة في المزاد إجراء عملية المعاينة، حيث يُمكن معاينة السيارات في ساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، وذلك بالقرب من موقف الأتوبيسات، خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم المزاد نفسه.



