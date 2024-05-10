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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«سانده على الهرم».. نرمين الفقي تنشر صورا جديدة عبر إنستجرام

نرمين الفقي
نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورا جديدة، عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، من زيارتها للأهرامات.

وظهرت نرمين الفقي، في الصور تارة بجوار الأهرامات، وأخرى وهي تداعب الجمل، وسيطرت عليها حالة من المرح.

أعمال نرمين الفقي 

شاركت النجمة نرمين الفقي فى مسلسل "محارب"، مع حسن الرداد خلال الماراثون الرمضاني 2024. 

مسلسل محارب بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، نرمين الفقي، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي ومحمود عمرو محمود ياسين.

وتألقت نرمين الفقي في مسلسل أبو العروسة" في موسمه الثالث، الذي عرض قبل انطلاق المارثون الرمضاني بشهور.

ودارت أحداث المسلسل حول عدد من المشاكل التي تهم المجتمع المصري في تلك الفترة ومنها ناقش الخيانة الزوجية، المشاكل المادية التي تمر بها الأسر البسيطة، سعي الأشخاص وراء التريندات، وقوع الرجل في حب امرأة تكبره سنا، والعكس وقوع المرأة في حب رجل يصغرها سنا.

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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