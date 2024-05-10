انتصار السيسي : جزيل الشكر لحرم سلطان عمان لدعمها أطفالنا المرضى بـ57357

تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بالشكر الجزيل إلى حرم سلطان عمان، على مشاركتها في زيارة مستشفى 57357، ودعمها للأطفال المرضى.

وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك":" أتقدم‎ بالشكر الجزيل للسيدة الجليلة حرم جلالة سلطان عمان على مشاركتها في زيارة مستشفى ٥٧٣٥٧ ودعمها لأطفالنا المرضى ، شفاهم الله".



‏‎ كما أتقدم بالتحية والتقدير لكل القائمين على إدارة المستشفى، من أطباء وطاقم تمريض وإداريين، هذا الصرح العظيم الذى يمثل الأمل والحياة لأطفالنا الذين يواجهون المرض الخبيث.

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