مصطفى بكري: حياة كريمة أحدثت طفرة تطويرية وتنموية في قرى ومراكز الصعيد

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الصعيد كان مهملا في العقود الماضية، ويحتاج إلى التركيز الفترة المقبلة؛ لمزيد من التنمية والتطوير، معلقا: برامج حياة كريمة وتنمية الريف في الصعيد بدأت تنعكس على حياة المواطنين وثقافتهم.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أنه يجب ترجمة كل ما وعد به الرئيس السيسي في كل أنحاء الصعيد.

الحكومة

طالب مصطفى بكري رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بزيارة أهالي الصعيد والوقوف على مشكلاتهم والعمل على حلها.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن القيادة السياسية مهتمة كثيرا بأن الأزمة الاقتصادية ستعبر وتنتهي بسرعة، معلقا: هناك من يعتقد بسقوط البلد، ولكن الوطن سيبقى بإمكاناته وقوته التاريخية.

https://www.youtube.com/watch?v=J34XFFXWF1Q