منعش ولذيذ.. طريقة عمل عصير الفراولة بالليمون

تعتبر طريقة عمل عصير الفراولة بالليمون، من المشروبات الباردة اللذيذة والمنعشة، ويشتهر بها المطبخ الشامي، ويتم تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل عصير الفراولة بالليمون، وهي من الوصفات السورية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ربع ساعة، وتكفي هذه المقادير لعمل 3 أكواب، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل عصير الفراولة بالليمون

طريقة عمل عصير الفراولة بالليمون

مقادير طريقة عمل عصير الفراولة بالليمون

3 أكواب فراولة

كوب سكر

كوب عصير ليمون

مكعبات ثلج

2 كوب ماء

فراولة وشرائح ليمون للتزيين

طريقة عمل عصير الفراولة بالليمون

- نخلط الفراولة، عصير الليمون، السكر، مكعبات الثلج في الخلاط الكهربائي.

- نسكب العصير في كاسات التقديم، ونزيّن بالفراولة وشرائح الليمون.