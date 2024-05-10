عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يأمر بسحب القوات القتالية الأمريكية من النيجر

صدى البلد

أصدر البنتاجون أوامر رسمية بالانسحاب الكامل لجميع القوات الأمريكية المقاتلة البالغ عددها 1000 جندي من النيجر. ويوجه هذا القرار ضربة لجهود إدارة بايدن لمكافحة الإرهاب ومواجهة النفوذ الروسي في غرب أفريقيا.

ووفقا لبوليتيكو، بدأت خطة الانسحاب بعد أن أعلن المجلس العسكري في النيجر إلغاء اتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن المناقشات كانت مستمرة بشأن انسحاب منظم ومسؤول، إلا أن الآمال في التوصل إلى اتفاق تضاءلت هذا الأسبوع عندما وجهت وزارة الدفاع القوات إلى مغادرة النيجر خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي حين أن الجدول الزمني للانسحاب لا يزال عرضة للتغيير، فإن هذه الخطوة تمثل تحولا كبيرا في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في المنطقة. وسيتم نقل القوات إلى مناطق أخرى داخل المنطقة للحفاظ على القدرات التشغيلية، لكن الانسحاب لا يشمل أفراد أمن السفارة.

ويؤدي الانسحاب من النيجر إلى تعطيل سنوات من جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، ولا سيما التأثير على العمليات في قاعدة الطائرات بدون طيار التي بنتها الولايات المتحدة في أغاديز. وقد لعبت هذه القاعدة دوراً حاسماً في استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب حتى الانقلاب العسكري في النيجر الصيف الماضي.

علاوة على ذلك، كانت الشراكة الأمريكية مع النيجر بمثابة رادع ضد الوجود الروسي المتزايد في المنطقة. منذ الانقلاب، انتشرت قوات روسية، بما في ذلك أعضاء في مجموعة فاغنر، في النيجر، مما أثار مخاوف بشأن صراعات محتملة مع القوات الأمريكية المتمركزة هناك.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين يؤكدون أن القوات الروسية لا تشكل حاليًا أي تهديد مباشر للجنود الأمريكيين، إلا أن هناك مخاوف بشأن احتمال قيام أعمال مارقة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات. ووسط هذه التطورات، يجري وفد أميركي مناقشات مع المجلس العسكري في النيجر لتسهيل عملية الانسحاب.

وتشارك نائبة وزير الخارجية مولي في، إلى جانب مسؤولين من وزارة الدفاع وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، في المناقشات الجارية مع السلطات النيجرية. ومع ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أهمية الامتناع عن التكهنات والسماح بإجراء حوار بناء لتوجيه عملية الانسحاب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 دول صوتت ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.. من هي؟

إنهاء الخطوبة | طلب غريب من ياسمين عز على الهواء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

استبعاد فريق بالكامل.. غيابات بالجملة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

بعد رحيله عن سان جيرمان | مبابي رسميًا في هذا النادي

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

ترشيحاتنا

فضيحة في استاد الجوهرة| الاتفاق يسقط الاتحاد بخماسية بالدوري السعودي

أستاذ قانون دستوري يقترح حلا لأزمة الإيجارات القديمة.. فيديو

«هي شقة!».. مشادة ساخنة بين عضو لجنة فتوى وطبيب بسبب تأجير الأرحام

عربية بنص التمن.. أسهل طريقة للحصول على سيارة بسعر منخفض

نقيب الإعلاميين يشيد بجهود الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

وزير الخارجية الجيبوتي: ننتظر صناع التاريخ لإقرار حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول التفاح الأخضر؟

يتخطى الـ1.5 مليون جنيه.. سعر صادم لإطلالة درة الأخيرة

أختهم.. والدة هنا الزاهد تخطف ألنظار رفقة بناتها بعد فقدان وزنها.. شاهد

لا تتغافل عن علاجه.. مضاعفات خطيرة للأطفال الرضع المصابين بالصفرا

فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-