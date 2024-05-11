شركات الهواتف الذكية في السوق الأمريكية تشهد انخفاضا كبيرا

شهدت مبيعات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة انخفاضًا كبيرًا، في حين لا تزال شركة أبل في المقدمة رغم إعلانها عن انخفاض كبير بنسبة 10٪ للربع المالي الثاني.

نشرت شركة Counterpoint Research تحليلها لسوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.

وفقًا للتقرير، انخفضت الشحنات بنسبة 8٪ على أساس سنوي، وهو ما يمثل الربع السادس على التوالي من الانخفاض على أساس سنوي.

كشف جيف فيلدهاك، مدير الأبحاث في أمريكا الشمالية، أن الأمريكيين لا يريدون ترقية هواتفهم بعد. انخفضت الشحنات، مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

يرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع شحنات iPhone 14 Pro وPro Max في ذلك الوقت والتي لم تتمكن السلسلة 15 من تكرارها. وشهدت شحنات أندرويد في القطاعات التي تقل قيمتها عن 300 دولار انخفاضًا أيضًا.