عربية بنص التمن.. أسهل طريقة للحصول على سيارة بسعر منخفض

يتم عقد مزاد لبيع السيارات المستوردة خلال شهر مايو، وذلك في قاعة نادي الجيزة الرياضي، شارع البحر الأعظم.

ومن المقرر بيع 16 لوطًا من السيارات والمواتير التي وصلت من الخارج وتم تخزينها في ساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

يُطلب من المشتركين في المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين، بينما يُشترط على التجار تقديم البطاقة الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح للمشتركين بإحضار أشخاص آخرين لمساعدتهم في مراجعة السيارات قبل المزاد.

يتم بيع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بسعر 400 جنيه في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية. ويمكن للمهتمين معاينة السيارات في ساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم المزاد.

يتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، حيث يتم بيع كل لوط على حده بدون عمولة. كما يتعين على المشترين دفع مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه للدخول في المزاد، ويُسترد هذا المبلغ إذا لم يتم الشراء.

أما بالنسبة للوطات المباعة برسم الصادر، فيتم تسليمها في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم، مع تطبيق غرامة على كل يوم تأخير. ويتم تصدير البضائع المباعة برسم إعادة التصدير بحرًا أو جوًا وفقًا للاشتراطات الجمركية.

يتم سداد 30% من ثمن الصفقة عند رسو المزاد، وفي حال عدم السداد في نفس اليوم، يحتفظ الجهة الإدارية بالتأمين المؤقت. يمكن سداد باقي مبلغ المزاد خلال 15 يومًا من تاريخ رسو المزاد عبر البنوك المعتمدة.

يتم الترخيص للسيارات التي ترسو عليها المزاد وفقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، ويحصل المشتري على كتاب من مرور الميناء وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات، يستخدمان في ترخيص السيارة لدى مرور محل الإقامة.

أما السيارات التي تُباع بصفة غير قابلة للترخيص، فيتم طمس رقم الشاسيه تحت إشراف الجهة الإدارية ولجنة التسليم. ويتم تكهين وتخريد السيارات التالفة والمحروقة وفقًا للشروط الجمركية، ويتم توقيع لجان الجمارك على هذه العملية.