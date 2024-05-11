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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. جنايات المحلة تنظر محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شاب

مجمع محاكم المحلة
مجمع محاكم المحلة

تنظر محكمة جنايات المحلة بالدائرة الرابعة صباح اليوم، السبت، جلسة محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شاب في العقد الثالث من عمره، والعثور على رفاته عقب غيابه عن أسرته بنحو 8 سنوات.

تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية العاجلة بتهمة ارتكاب القتل العمد والترصد لإزهاق روحه لخلافات جيرة سابقة.

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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحت في كشف غموض واقعة العثور على رفات جثة شاب بعد اختفائه بنحو 8 سنوات، وضبط نحو 5 أشخاص لهم صلة بواقعة إنهاء حياته بنطاق عزبة الترزي بقرية بشبيش بمركز المحلة.

كانت عزبة الترزي شهدت مشاركة الأسر والعائلات بالتنسيق مع الجهات المعنية باستخراج بقايا رفات الشاب محمد عبد العزيز، والذي اختفى خلال الـ8 سنوات الأخيرة من القرية.

كما عثرت الأسر على بقايا رفات المتوفى في شهر سبتمبر من العام الماضي بالمصادفة أثناء إجراء عمليات تطهير لإحدى الترع، بعد أن تم التأكد من أن الرفات للشاب المختفي ومضاهاتها مع البصمة الوراثية لأسرته تمهيدا لإقامة جنازة ودفنها بمقابر الأسرة بعد استخراج تصريح بالدفن.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى مدير أمن الغربية اللواء خالد عبد السلام، إخطارا من الأهالي بعزبة الترزي التابعة لدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى، بعثور عمال الري العاملين في أعمال التطهير بإحدى الترع المارة بجوار القرية على رفات إحدى الجثث وبقايا عظام.

وأفادت التحريات الأمنية بالعثور على رفات إحدى الجثث وبقايا عظام وجمجمة بأحد جانبي الترعة بعد إزالة الطبقة الطينية من أعلاها بواسطة الحفارات أثناء أعمال التطهير للترعة.

وتم استدعاء أسرة الشاب وسؤالهم، حيث أكدوا اختفاءه منذ 8 سنوات وبنفس المنطقة التي تم العثور على رفاته بها بأحد جانبي الترعة، ويرجح أن تكون الرفات لجثة ابنهم المختفي.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

جدير بالذكر أن المئات من الأسر والعائلات بعزبة الترزي شيعوا  بقايا رفات جثمان الشاب الضحية في مشهد جنائزي مهيب بمقابر أسرته حتي مثواه الأخير عقب الحصول على موافقة من الجهات المعنية بتصريح دفنه تزامنا مع مطابقة البصمة الوراثية مع أفراد أسرته.

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