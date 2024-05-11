سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم 11 مايو 2024

يستعرض “صدى البلد ”خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، السبت 11 مايو 2024، في أبرز البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الشراء: 154.85 جنيه.

سعر البيع: 154.59 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري qnb

سعر الشراء: 154.82 جنيه.

سعر البيع: 147.73 جنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 154.82 جنيه.

سعر البيع: 153.75 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سعر الشراء: 154.93 جنيه.

سعر البيع: 154.28 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 155 جنيها.

سعر البيع: 151.65 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 154.82 جنيه.

سعر البيع: 149.62 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الشراء: 154.82 جنيه.

سعر البيع: 143.93 جنيه.