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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هشام إبراهيم: مصر أنفقت 610 مليارات جنيه لتنمية سيناء

تنمية سيناء
تنمية سيناء

أكد هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن مصر أنفقت 610 مليارات جنيه لتنمية سيناء، موضحاً أن سيناء نموذج حرب، وسلام، وتنمية.

وقال هشام إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “على بعُد عدة كيلو مترات  من سيناء نتحدث عن نموذج حرب مقاومة، وخراب وتدمير، فالسياسية تحتاج إلى رؤية وواقعية”.

وأضاف: "الرئيس الراحل محمد أنور السادات كانت لديه رؤية وواقعية عندما خاض ملف السلام، والذي في ذلك التوقيت لو كان المسئولون الفلسطينيون سمعوا الكلام كانت المسألة انتهت، ولكن للأسف ما زلنا ندفع ثمن كبيرا، ليس فقط الشعب الفلسطيني، إنما الأمة العربية ككل تدفع ثمن عدم اتخاذ القرارات في توقيتها الصحيح".

وتابع هشام إبراهيم: "فما يحدث في غزة، هو نموذج صارخ يقارن بما يحدث في سيناء، فنحن نتحدث عنها عن دولة تبنى وتخلق فرص عمل ومشروعات قومية، والمواطن في سيناء أصبح ينعم بكل ما ينعم به المواطن في أي محافظة، وبالتالي هذا النموذج الذي تحتاج كل حكومات العالم أن تراه وليس إسرائيل فقط، خاصة الدول الضالعة في ما يحدث في قطاع غزة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت شريكا أساسيا في عملية السلام بين مصر وإسرائيل".

وأكمل: "أتصور أن إسرائيل عاشت في سلام مريح، ليس فقط للحكومات الإسرائيليلة، إنما بالنسبة للمواطن الإسرائيلي الذي أتصور الآن أنه أكثر مواطن يحتاج إلى فكرة الأمن والأمان".

هشام إبراهيم الشاهد تنمية سيناء سيناء إسرائيل

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