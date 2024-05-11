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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مطار مرسى علم الدولي يتوقع استقبال 29 ألف سائح في أسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشهد مطار مرسى علم الدولي إقبالًا متزايدًا على السياحة، حيث من المتوقع أن يستقبل قرابة 29 ألف سائح على مدار الأسبوع القادم على متن 145 رحلة طيران سياحية قادمة من مختلف مطارات أوروبا.

تأتي هذه الزيادة في أعداد السياح تزامنًا مع ارتفاع نسب الإشغال السياحي في القرى والمنتجعات السياحية في مرسى علم، حيث تقدم القرى السياحية الاستقبال بأفضل الطرق، من خلال تقديم الضيافة والهدايا والبرامج الترفيهية المتنوعة.

وأوضح بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن الجنسيات الألمانية والتشيكية والإيطالية والبولندية تأتي في مقدمة السياح الذين يزورون مرسى علم، حيث يعتبرونها وجهة سياحية مفضلة لديهم.

تتنوع الفعاليات السياحية يوميًا في مرسى علم، بما في ذلك المهرجانات على الشواطئ ومهرجانات الفواكه، بهدف إضفاء البهجة والسرور على السياح وتنشيط السياحة في المنطقة.

 

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