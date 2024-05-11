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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لاستثناء فترة امتحانات الثانوية العامة من خطة تخفيف أحمال الكهرباء

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استثناء فترة امتحانات الثانوية العامة من خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي.

وقالت فاطمة سليم في طلبها: شهدت الأيام الأخيرة، استئناف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق جدول تخفيف الأحمال في مختلف المحافظات بعد انتهاء مدة قرار مجلس الوزراء الشهر الماضي بوقف جدول تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان، تيسيرًا على المواطنين، وأنه وفقا لبيانات وزارة الكهرباء، يكون قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحًا وحتى الـ5 عصرًا وفقًا لـ6 مجموعات لمدة ساعتين وربع بحد أقصى لكل مجموعة.

وأضافت فاطمة سليم، يأتي ذلك في الوقت الذى يستعد فيه الطلاب لامتحانات الثانوية العامة المقرر إجراؤها في شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مؤخرا، عن استثناء مقار المدارس من خطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال فترة الامتحانات.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة استثناء فترة الامتحانات بشكل عام في مختلف المناطق، وليس مقار المدارس فقط، من خطة تخفيف أحمال الكهرباء، خاصة أن الطلاب يعتمدون على الكهرباء بشكل رئيسي في تحصيل الدروس والمراجعات سواء بطريق الأون لاين أو بالحضور لمراكز الدروس الخصوصية أو داخل المنازل.

وقالت فاطمة سليم: أرى أهمية استثناء هذه الفترة المهمة والمحددة لمستقبل أبنائنا من الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، من خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء

فاطمة سليم مجلس النواب وزارة الكهرباء مجلس الوزراء قطع التيار الكهربائي

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