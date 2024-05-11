السفيرة هيفاء أبو غزالة : الأوضاع الصعبة في فلسطين تتطلب التدخلات بكافة السبل للتخفيف من حدتها

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن القمة العربية 33 التي تعقد في مملكة البحرين تأتي في ظرف استثنائي تمر به فلسطين الشقيقة حيث نشهد تطورات غير مسبوقة واستمرار للممارسات اللإنسانية على مدار الساعة القائمة قطاع غزة من آلة الحرب الإسرائيلية - القوة القائمة بالاحتلال.

وأضافت السفيرة أبو غزالة صخلال كلمتها اليوم /السبت/في بداية أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين للتحضير للقمة العربية 33 التي ستعقد في مملكة البحرين الخميس القادم، أنه قد عجزت العديد من المحاولات لإيقاف هذا النزيف بشكل يسمح لتدارج الآثار الاجتماعية والإنسانية والصحية والاقتصادية الصعبة جداً في القطاع وعدد من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واشارت السفيرة أبوغزالة إلى الجهود الحثيثة للعديد من الدول العربية، وكذلك مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لتقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية والصحية الطارئة لأهالي قطاع غزة والذين أصبحوا في وضع صعب جداً، يطالبون فيه بأبسط متطلبات الحياة اليومية، وهو الأمر الذي يتطلب مواصلة التدخلات بكافة السبل المتاحة للتخفيف من تلك الأوضاع.



وأوضحت أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حرصت على وضع موضوع دعم الشعب الفلسطيني في مقدمة جدول أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة، من خلال وضع خطة للاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين.