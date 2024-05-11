شوارع البحرين تتزين بأعلام وصور الحكام العرب استعدادا للقمة

تزينت‭ ‬شوارع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعلام‭ ‬الدول العربية، ورؤساء والملوك والامراء رؤساء الدول وذلك استعدادا لأعمال القمة العربية 33 "قمة البحرين" ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى.

وتضمنت الاستعدادات وضع‭ ‬لوحات‭ ‬إعلانية‭ ‬كبيرة‭ ‬بالشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬عليها‭ ‬صور‭ ‬أعلام‭ ‬22‭ ‬دولة‭ ‬عربية،‭ ‬يتوسطهم‭ ‬شعار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬‭ ‬الملك‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعار‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬قمة‭ ‬البحرين.. معاعا‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬عربي‭ ‬مشرق‭.

كما شملت الاستعدادات وضع صور كبرى للقادة والزعماء العرب رؤساء وحكام الدول العربية، ترحيبا من مملكة البحرين بالقادة المشاركين في القمة.

انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة



وكانت قد انطلقت اليوم السبت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ33 التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، وذلك لمناقشة أجندة أعمال اجتماع القمة والمزمع عقدها الخميس القادم بحضور القادة والزعماء الرؤساء والملوك والأمراء العرب.



وبدأت اليوم أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعداد لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، برئاسة مملكة البحرين رئيس القمة العربية 33 والتي تسلمت رئاسة الاجتماعات من المملكة العربية السعودية رئيس الدورة العادية 32، وبحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.



ويناقش اجتماع كبار المسؤولين بنود مشروع جدول الأعمال الذي سيرفعه الاجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري والذي سيعقد غدا لاعتماد المشروع لرفعة للقادة العرب، وكذلك اعتماد مشاريع القرارات التي تصدر عن الاجتماع.



وتستمر الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ 33 على مدار 4 أيام، من السبت وحتى الثلاثاء، وتشمل عقد 6 اجتماعات لكبار المسؤولين بالدول العربية، والتي تبدأ غدا باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، على أن يليه يوم الأحد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بعد غد الأحد الثاني عشر من مايو الجاري.

فيما سيكون يوم الاثنين الثالث عشر من مايو على موعد لعقد اجتماعين؛ الأول اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى المندوبين الدائمين، والثاني اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة.

أما يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو الجاري، فمن المزمع أن تشهد المنامة عقد اجتماعين مهمين؛ هما اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، والآخر هو اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وهو الاجتماع التحضيري الأخير.

IMG-20240511-WA0015

IMG-20240510-WA0061

IMG-20240511-WA0034