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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

لأول مرة منذ 19 عاماً | عاصفة شمسية تضرب الارض ... وهذا موقف مصر

صدى البلد

ضربت الأرض، مساء يوم الجمعة، عاصفة جيومغناطيسية من المستوى الخامس على مقياس من 5 درجات، وهو مستوى يوصف بأنه "شديد"، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003، وفق ما أعلنت وكالة أمريكية.

لأول مرة منذ 19 عاماً 

وقالت الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي إن هذه العاصفة ناجمة عن وصول سلسلة من الانبعاثات الكتلية الإكليلية من الشمس إلى الأرض.

وأضافت الوكالة الأميركية: "نظام تحديد المواقع العالمي، جي بي أس (GPS) وشبكات الطاقة والمركبات الفضائية والملاحة عبر الأقمار الصناعية وسواها من التقنيات، قد تتأثر".

ويتوقع استمرار العاصفة الشمسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع وصول مزيد من تلك الانبعاثات وفق الوكالة.

وآخر حدث من هذا النوع بلغ المستوى الخامس كان في أكتوبر 2003، وأطلق عليه اسم "عواصف الهالوين" الشمسية حسب الوكالة.

وقد أدى الانفجار الكبير في قرص الشمس إلى إطلاق عاصفة مغناطيسية أرضية في الغلاف الجوي للأرض، حيث من الممكن أن تتداخل مع شبكات الكهرباء ونظم الاتصالات والملاحة، مع إمكانية استمرار تأثيرات العاصفة خلال نهاية الأسبوع وتأثيرها على المجال المغناطيسي لكوكب الأرض.

وأصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، التي تراقب الطقس الفضائي، تحذيرًا غير عادي للعاصفة يوم الخميس للمرة الأولى منذ 19 عامًا، ثم تم ترقيتها إلى تحذير أكبر يوم الجمعة.

وبدأت الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي NOAA برصد انفجارات على سطح الشمس يوم الأربعاء، اتجهت خمسة منها على الأقل في اتجاه الأرض، ووصل أولها إلى الغلاف الجوي للكوكب يوم الجمعة

وحدثت أبرز عاصفة شمسية مسجلة في التاريخ في عام 1859. والمعروفة باسم حدث كارينغتون، واستمرت لمدة أسبوع تقريبًا، مما أدى إلى ظهور شفق امتد إلى هاواي وأميركا الوسطى وأثر على مئات الآلاف من الأميال من خطوط التلغراف.

تصنف الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي هذه العواصف على مقياس "G" من 1 إلى 5، حيث تكون G1 طفيفة وG5 شديدة. يمكن أن تتسبب العواصف الأكثر تطرفًا في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وإلحاق أضرار بالبنية التحتية على الأرض.

وتم تصنيف العاصفة الحالية على أنها G4، أو "شديدة". وينتج عنها مجموعة من البقع الشمسية - وهي مناطق مظلمة وباردة على سطح الشمس - يبلغ قطرها حوالي 16 أضعاف قطر الأرض. تشتعل الكتلة وتطلق المواد المتفجرة كل ست إلى 12 ساعة، ويحدث النشاط الأخير حوالي الساعة 3 صباحًا بالتوقيت الشرقي من يوم الجمعة.

ومن المتوقع حدوث المزيد من التوهجات والعواصف الشمسية، وفي الأسابيع المقبلة، قد تظهر البقع الشمسية مرة أخرى على الجانب الأيسر من الشمس، لكن يصعب على العلماء التنبؤ بما إذا كان ذلك سيسبب نوبة أخرى من النشاط الشمس.

مصدر العاصفة الشمسية

مصدر العاصفة الشمسية هو مجموعة من البقع الشمسية على سطح الشمس يبلغ قطرها 17 مرة قطر الأرضK تمتلئ البقع بمجالات مغناطيسية متشابكة يمكن أن تكون بمثابة مقاليع، حيث تقذف كميات هائلة من الجسيمات المشحونة نحو كوكبنا.

وأصبحت هذه الأحداث، المعروفة باسم الانبعاثات الكتلية الإكليلية، أكثر شيوعًا خلال ذروة الدورة الشمسية للشمس والتي تبلغ 11 عامًا.

وقال شون دال، منسق الخدمة في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي، للصحفيين في وقت مبكر من يوم الجمعة: "لدينا ثقة كبيرة في أن سلسلة من الانبعاثات الكتلية الإكليلية... موجهة مباشرة نحو الأرض".

ويمكن أن يؤدي النشاط الأقوى على الشمس إلى ظهور المزيد من عروض الأضواء الشمالية في عام 2024، ومن المرجح أيضًا أن تؤدي العاصفة إلى تعطيل طبقة الأيونوسفير، وهو جزء من الغلاف الجوي للأرض مليء بالجسيمات المشحونة. تستخدم بعض عمليات البث الإذاعي لمسافات طويلة طبقة الأيونوسفير "لارتداد" الإشارات حول العالم، ومن المحتمل أن تتعطل تلك الإشارات. قد تنكسر الجسيمات أيضًا وتخلط الإشارات الصادرة عن نظام تحديد المواقع العالمي، وفقًا لروب ستينبرج، عالم الفضاء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA). يمكن أن تستمر هذه التأثيرات لبضعة أيام بعد العاصفة.

وقالت وكالة ناسا في بيان لها إن رواد الفضاء لن يتخذوا إجراءات إضافية لحماية أنفسهم: "أكملت وكالة ناسا تحليلًا شاملاً لنشاط الطقس الفضائي الأخير وقررت أنه لا يشكل أي خطر على الطاقم على متن محطة الفضاء الدولية ولا حاجة إلى اتخاذ تدابير احترازية إضافية". "، حسبما ذكرت الوكالة في وقت متأخر من يوم الجمعة.

ماذا عن مصر ؟

كشف الدكتور تحسين شعلة، خبير المناخ، أن مجموعة من الانفجارات الشمسية حدثت الأسبوع الماضي، ومنها 4 انفجارات وصلت لـ الأرض، موضحا أن العواصف الشمسية تؤثر بشكل ضار على الطبيعة في الأرض.

وتابع خبير المناخ، خلال تصريحات إعلامية على قناة صدى البلد، أن العواصف الشمسية، تؤثر على الانبعاثات والملاحة، وتسبب خمولا للمواطنين، مضيفا أن تلك العاصفة لم تحدث منذ 2003.

وذكر أن العواصف الشمسية، مع ثقب الأوزون، يكون لها مردود سلبي، موضحا أن درجات الحرارة ارتفعت خلال الـ 48 ساعة الماضية، وسط توقعات باستمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح شعلة، أن حركة السفن قد يحدث بها نوع من الخلل في الاتجاهات، مضيفا أن تلك العواصف تؤثر على الحالة المزاجية.

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