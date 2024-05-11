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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يتفقد مصنعا بالعاشر من رمضان ينتج 600 ألف تليفون محمول سنويا

صدى البلد

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتواجده في مدينة العاشر من رمضان .وأوضح أنه  تفقد 3 مصانع مختلفة في محافظة الشرقية .

وأضاف- مدبولي خلال مؤتمر صحفي- أن الرئيس السيسي أكد علي توطين الصناعات المصرية مشيرا إلي أنه تفقد مصنعا متخصصا في الأدوات الصحية  ينتج لجميع البراندات العالمية ويقوم بالتصدير لأوروبا وسوف يصدر لدول أمريكا .
وأشار مدبولي إلى أن المصنع يضم 2000عامل و 200 مهندس مصري  ولم يكن  هذا المصنع موجودا منذ عامين ،وهو يصنع محليا بمنتجات محلية تصل إلى 75%.

وأشار إلى أنه تفقد أيضا مصنعا ألمانيا للأجهزة المنزلية مؤكدا أن الحكومة التقت رئيس الشركة في ألمانيا وأقنعناه بالاستثمار في مصر .
واكد مدبولي انه تفقد مصنعا لإنتاج التليفون المحمول ينتج 600 ألف جهاز محمول سنويا .

 وأشار إلى أن مصر كانت تستورد هواتف محمولة بمليار ونصف سنويا ،وحاليا تستهدف تواجد  4 شركات عالمية من بين 5 مصانع عالمية لإنتاج المحمول تعمل في مصر .

واشار مدبولي الي ان المصنع 

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