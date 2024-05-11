مدبولي يتفقد مصنعا بالعاشر من رمضان ينتج 600 ألف تليفون محمول سنويا

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتواجده في مدينة العاشر من رمضان .وأوضح أنه تفقد 3 مصانع مختلفة في محافظة الشرقية .

وأضاف- مدبولي خلال مؤتمر صحفي- أن الرئيس السيسي أكد علي توطين الصناعات المصرية مشيرا إلي أنه تفقد مصنعا متخصصا في الأدوات الصحية ينتج لجميع البراندات العالمية ويقوم بالتصدير لأوروبا وسوف يصدر لدول أمريكا .

وأشار مدبولي إلى أن المصنع يضم 2000عامل و 200 مهندس مصري ولم يكن هذا المصنع موجودا منذ عامين ،وهو يصنع محليا بمنتجات محلية تصل إلى 75%.

وأشار إلى أنه تفقد أيضا مصنعا ألمانيا للأجهزة المنزلية مؤكدا أن الحكومة التقت رئيس الشركة في ألمانيا وأقنعناه بالاستثمار في مصر .

واكد مدبولي انه تفقد مصنعا لإنتاج التليفون المحمول ينتج 600 ألف جهاز محمول سنويا .

وأشار إلى أن مصر كانت تستورد هواتف محمولة بمليار ونصف سنويا ،وحاليا تستهدف تواجد 4 شركات عالمية من بين 5 مصانع عالمية لإنتاج المحمول تعمل في مصر .

واشار مدبولي الي ان المصنع