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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاب يخصص سيارته لنقل مرضى الأورام بالبحيرة: أمي ماتت بنفس الأعراض

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

في لفتة طيبة وإنسانية من شاب يُدعى رامي، مقيم في محافظة البحيرة قرر أن يخصص سيارته لتوصيل مرضى الأورام بالمجان، من منازلهم إلى مركز أورام دمنهور ذهابًا وإيابًا؛ تقديرًا لهم ولشعورهم بالمعاناة نظرًا لأن والدته توفيت بنفس المرض.

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شاب يخصص سيارته لنقل مرضى الأورام بالبحيرة

وأطلق الشاب رامي، مبادرة خيرية وإنسانية لنقل مرضى الأورام من منازلهم، إلى مركز أورام دمنهور، دون تحصيل منهم أي رسوم.

وواصل: أنا مكنش عندي نية إني أعمل الفكرة دي بس لما شوفت حد عزيز عليا صغير في السن جاله المرض ده، ومش قادر يمشي على رجله بسببه بعد الجلسة.. وفي نفس الوقت افتكرت وفاة أمي والمعاناة اللي شوفتها معاها بسبب المرض ده.

وأضاف الشاب رامي، أنه لم يكن يملك سيارة في فترة مرض والدته قبل وفاتها، لذلك وجد صعوبة ومعاناة بعض الشيء خلال توافدها على مركز أورام دمنهور، لتلقي العلاج اللازم لها.

واستكمل: تأثرت جدًا لما شوفت حد قريب مني مش قادر يمشي بسبب المرض ده.. عشان كده حبيت أعمل حاجة على قد إمكانياتي عشان أساعد بيها غيري، وعلى الأقل أحاول إني أكفر عن ذنوبي في الدنيا.

وأوضح الشاب رامي أنه عانى نفسيًا بشكل كبير خلال فترة مرض والدته قبل وفاتها، وعندما تذكر المعاناة التي مر بها قرر أن يخصص سيارته لنقل مرضى الأورام للتخفيف عنهم، مختتمًا: لما تشوف حد غالي عليك بيموت قدامك بتبقى صعبة، وأنا كنت مرتبط بوالدتي جدًا، قبل وفاتها.

البحيرة محافظة البحيرة مرضى الاورام لتصالح في مخالفات البناء الاورام

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