لقاءات جماهيرية للتوعية بأهمية التصالح في مخالفات البناء بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة حث وتوعية المواطنين بأهمية التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين لتقديم ملف التصالح.

مشيرة إلى ضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد أمام الجمهور من خلال لوحات إرشادية داخل المقرات وخارجها ؛ لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة عمر لبيب بعقد لقاءات جماهيرية مع المواطنين بقريتى أبو الشقاف والكوم الأخضر ، لحثهم على سرعة تقديم ملفات التصالح وتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التي يتم تقديها للمواطنين الجادين.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على تسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء و سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز من مراكز المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.