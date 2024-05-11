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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يريد استمرار الحرب

مصادر عبرية: حماس أعادت تنظيم صفوفها في شمالي قطاع غزة

نتنياهو والسنوار
نتنياهو والسنوار

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن قوة حركة المقاومة الفلسطينية حماس وما تضمه من كتائب (المقاومين) مازال لديها القدرة على مقاومة الاحتلال، بل إنها تعيد جمع صفوفها.

ونقلت الصحيفة عن  مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن حماس أعادت تنظيم صفوفها في شمالي قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما قال خليل الحية، المسؤول الكبير في حماس، يوم الجمعة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد الهدوء والتوصل إلى اتفاق حقيقي لتبادل الرهائن بالأسرى لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد استمرار الحرب.

وأضاف الحية أن "حماس لم تعلق ولم تنسحب من المفاوضات، بل إن الاحتلال انقلب على اقتراح الوسطاء".

وقالت الحركة الفلسطينية امس الجمعة إن الجهود الرامية إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة عادت إلى المربع الأول بعد أن رفضت إسرائيل فعليا اقتراحا قدمه الوسطاء. 

قوة حماس تنظيم صفوفها الرئيس الفلسطيني

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