أخبار الفن| عنبة ينجو من الموت.. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

عنبة ينجو من الموت.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي لها مع المطرب آدم، على مسرح أرينا الكويت يوم 17 يونيو المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام وآدم، بين الفئات السعرية التالية: “50 دينارا كويتيا، 60 دينارا كويتيا، 70 دينارا كويتيا، 80 دينارا كويتيا، 100 دينار كويتي، 120 دينارا كويتيا، 150 دينارا كويتيا، 180 دينارا كويتيا”.

أحيا المطرب محمود العسيلي حفلا بحديقة فاميلي بارك بمنطقة التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من محبيه وجمهوره.

أحيا الفنان تامر عاشور، حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان عيد الربيع وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

كرمت الجمعية العربية للإعلام والسينما خلال حفلها السنوي الثالث، الذي أقيم مساء أمس الجمعة لتوزيع جوائز الأفضل عربيا عددا من نجوم في مصر وعدد من الدول العربية.

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنان حسين الجسمي، المرتقب في مدينة دبي الإماراتية، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني.

يستمر عرض أفلام موسم عيد الفطر السينمائى والذي يشمل 4 أفلام هي كل من "شقو وعالماشى وفاصل من اللحظات اللذيذة واسود ملون والذى تم رفعه مؤخرا".

كشف مغني المهرجانات عنبة، عن تعرضه لـ حادث سير، صباح اليوم السبت 11 مايو، بعد انفجار إطار سيارته أثناء القيادة.

ونشر عنبة، صورا لسيارته عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، وعلق قائلا: «الحمد لله على كل شيء.. سترت».

تحدثت الفنانة سيرين عبد النور، عن كواليس مسلسل النسيان، التي احتفلت به مؤخرا في القاهرة بأحد السينمات، وكشفت عن سر غيابها عن الأعمال الفنية المصرية مؤخرا.

أعربت الفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات، عن سعادتها بمسلسل النسيان، التي شاركت في بطولته مع الفنانة سيرين عبد النور وقيس الشيخ نجيب، وتم عرضه عبر منصة برايم مؤخرا.

احتفلت الفنانة الشابة ملك الحسيني -بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان- بزفافها ليلة أمس الجمعة 10 مايو، بحضور الأهل والأصدقاء.

ونشرت ملك الحسيني، صورا وفيديوهات عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من حفل زفافها، وظهرت فيها ترقص مع عريسها الذي يدعى «عمر».